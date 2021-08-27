Американці за нас хвилюються навіть більше, ніж ми самі за себе, – Дубовик

Для США хороший партнер – це той, до якого є довіра і який допомагає сам собі. Якщо Україна зможе довести, що проводить реформи, бореться з корупцією, то це означатиме, що американці не дарма витрачають свої гроші.

Крім того, для США важливо знати, що вони допомагають країні, які сама собі допомагає, на відміну від Афганістану, де вони 20 років намагались створити державу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

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На запитання ведучої, чи має чим США дорікнути Україні у проведенні реформ, він відповів ствердно. Це не означає, що ми їх зовсім не робимо, але виникає питання як ефективно, системно та якими темпами.

Реформація відбувається, однак темп залишається незадовільним. Ми самі це бачимо. Нам не потрібні навіть американці, щоб це зрозуміти. Але американці за нас хвилюються, іноді так здається, навіть більше, ніж ми самі за себе,

– пояснив Дубовик.

На його думку, США хочуть допомагати, але при цьому в них є певні побажання, у який спосіб ми могли б швидше проводити реформи і радикальніше боротись з корупцією. Вони бачать зв'язок між внутрішньою ситуацією в українській політиці та економіці з одного боку, та військовими діями між Росією та Україною з іншого.

Українська сторона хоче, як підкреслив Дубовик, щоб США просто допомагали і не ставили важких питань, однак так не буде. США не хоче витрачати гроші на країну, яка не робить того, що від неї очікують, зокрема, громадяни, а не лише американські партнери.

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