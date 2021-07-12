Американця, який 6 годин простояв у черзі на виборах, звинуватили в незаконному голосуванні
Джерело:The Guardian
У штаті Техас затримали чоловіка Гервіса Роджерса, який минулого року на виборах 6 годин чекав у черзі, щоб проголосувати. Однак тепер його звинувачують у незаконному голосуванні.
Роджерс був останньою людиною на дільниці, яка проголосувала на праймеріз після 1 години ночі. Він розповідав, що просто хотів віддати свій голос та озвучити думку.
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Чоловіка затримали
Однак 7 липня 2021 року Роджерса затримали через звинувачення у незаконному голосуванні. Генпрокурор штату Техас Кен Пекстон стверджував, що Роджерс голосував під час умовно-дострокового звільнення.
Попередня справа Роджерса
У 1995 році його засудили до 25 років ув'язнення за крадіжку. Проте чоловіка умовно-достроково звільнили у 2004 році. Термін умовного покарання завершувався у червні 2020 року, а голосування відбувалося у березні 2020.
Чому до Роджерса є претензії
Річ у тім, що в Техасі усім засудженим за вчиненням у тяжкому злочині не можна брати участь у виборах до завершення покарання. Зокрема й до завершення умовного.
Тому тепер Роджерс перебуваю під вартою Він може вийти під заставу у 100 тисяч доларів. Адвокат Роджерса каже, що підзахисний немає таких грошей. Чоловіку може загрожувати десятки років ув'язнення.