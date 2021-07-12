Американця, який 6 годин простояв у черзі на виборах, звинуватили в незаконному голосуванні

У штаті Техас затримали чоловіка Гервіса Роджерса, який минулого року на виборах 6 годин чекав у черзі, щоб проголосувати. Однак тепер його звинувачують у незаконному голосуванні.

Роджерс був останньою людиною на дільниці, яка проголосувала на праймеріз після 1 години ночі. Він розповідав, що просто хотів віддати свій голос та озвучити думку.

До речі У США хочуть заборонити особняки: що трапилося

Чоловіка затримали