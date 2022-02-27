Амністію і 5 мільйонів рублів пропонують російським солдатам, які здаватимуться
Російські солдати, які здадуться українській армії, можуть отримати 5 мільйонів рублів та амністію.
Про це повідомила Маша Єфросиніна, яка є почесним послом Організації Об'єднаних націй з питань населення України.
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Айтішники з усього світу зібрали кілька мільйонів доларів і продовжуватимуть збір, щоб виплатити російським військовим 5 мільйонів рублів у криптовалюті, на рахунок або готівкою.
Міністерство оборони України та світова айті-спільнота пропонують окупантам здатися, отримати амністію та заробити,
– заявила Маша Єфросиніна.
Щойно солдати з військовою технікою здаються, вони отримають гроші. Амністію – після суду. Але головне, що вони можуть прямо зараз здатися і зараз отримати гроші.
Алгоритм дій для російських військових:
- Військовослужбовець ЗС РФ (особисто або у складі підрозділу):
- Приймає рішення припинити участь у військових злочинах, злочинах проти людства, геноциді та інших протиправних діях, що підпадають під юрисдикцію міжнародного суду в Гаазі;
- Усвідомлює необхідність забезпечити безпечне майбутнє для себе та своїх близьких, їхній добробут;
- Здається в полон разом із ОВТ або її знищує. При виході використовує білий прапор, підняті вгору руки та інші сигнали, що дозволяють однозначно ідентифікувати свої наміри (ствол/вежа розгорнуті у протилежний бік та/або піднято вгору, ракети з пускових установок знято тощо);
- Реалізує своє право на гідне майбутнє, що надається та забезпечується українською стороною.
Що гарантує українська сторона:
- правовий захист із боку держави;
- виконує всі дії, зазначені вище щодо реалізації зазначеної ініціативи.
Call-центр: +380914810446
Сайт: https://stopwar.fund/
Окупантам пропонують здатися: дивіться відео:
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