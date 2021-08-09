США призначили спецпосланця щодо "Північного потоку-2": його кандидатура багатьох здивувала

Джо Байден призначив спецпосланця від США з питань "Північного потоку-2". Він займатиметься реалізацією угоди між Берліном та Вашингтоном.

Посаду отримав близький радник американського президента Амос Хохштейн.

Важливо США та Німеччина не укладали угоду щодо "Північного потоку-2", – посол Росії

Відомо, що Хохштейн був одним з головних противників російського газопроводу "Північний потік-2". Тож доволі дивно, що він погодився взяти на себе цю роботу.

Джерела Axios були здивовані, адже вважають, що нова посада Хохштейна внутрішньо суперечить його репутації та позиції, що трубопровід являє собою "екзистенційну кризу, з якою стикається Україна".

Реалізація угоди щодо трубопроводу стане найближчим пріоритетом для Хохштейна, якого ключові гравці в східній Європі знають як "хлопця Байдена",

– пише видання.

Що відомо про Хохштейна

Новий спецпосланець США очолював відділ міжнародних відносин у сфері енергетики та бюро енергоресурсів Держдепу при адміністрації Барака Обами.

У 2017 році він увійшов до складу наглядової ради українського "Нафтогазу" і залишався там аж до жовтня 2020 року.

Причиною відходу з компанії він тоді назвав зростаючий опір реформам газового ринку.

Зауважимо, що 21 липня Ангела Меркель та Джо Байден узгодили свою позицію щодо "Північного потоку-2". Згідно з їхньою угодою, Україна має отримати гарантії щодо транзиту газу. Також Німеччина зобов'язалась ініціювати санкції у випадку порушень Росії.