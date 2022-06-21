В Амстердамі проходить благодійний телемарафон Embrace Ukraine: там виступив Зеленський

Напередодні засідання ради ЄС, в Амстердамі відбувається міжнародний благодійний телемарафон на підтримку України Embrace Ukraine. Там виступив і президент Володимир Зеленський.

Український лідер відзначив, що за кілька днів ЄС ухвалюватиме важливе рішення – про надання Україні статусу кандидата на вступ, передає 24 канал. Зеленський впевнений, що ніхто не сумнівається у тому, що воно має бути позитивним. Держава заслуговує на цей статус через мужність нашого народу.

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Атака проти вільної Європи

Зеленський зазначив, що російська атака відновила в пам'яті найгірші сторінки історії. Окупанти вбивають тисячі цивільних та масово депортують українців. Це атака проти вільної Європи, проти наших спільних цінностей, верховенства права, конвенцій.

Я не дозволю зруйнувати наші цінності. Вірю, що разом ми можемо покласти край війні,

– наголосив Зеленський.

Глава держави впевнений, що ми відбудуємо усе, що знищили загарбники. Навіть в умовах війни українські демократичні інституції продовжують працювати. Наприклад, напередодні Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію. Відтак Зеленський подякував усім за підтримку України та підсумував, що об'єднана Європа сильніша за будь-яку тиранію.

Виступала і президентка Європарламенту

До речі, під час телемарафону виступала і президентка Європарламенту Роберта Мацола. Вона підтримала приєднання України до європейської сім'ї і надання статусу кандидата на вступ в ЄС.

Зауважимо, в межах марафону збирають гроші через глобальну платформу UNITED24. Їх спрямують на закупівлю рентген-апаратів С-арки для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пораненим та постраждалим внаслідок війни.

Україна може отримати кандидатство цього тижня

За інформацією ЗМІ, країни ЄС мають намір надати Україні статус кандидата на вступ вже 23 – 24 червня, коли відбудеться саміт лідерів країн ЄС. На зустрічі послів ніхто не заперечував проти цього кроку. Після отримання статусу Україна має виконати низку умов. Вони стосуються судової сфери, боротьби з корупцією тощо.

Детальніше – 7 умов для вступу України до ЄС: