В Амстердамі сталися сутички поліції з антивакцинаторами: є постраждалі
Джерело:DW
У Нідерландах не вщухають протести тих, хто виступає проти обмежувальних карантинних заходів. В Амстердамі 2 січня на вулиці вийшли близько 10 тисяч людей.
Антивакцинатори зібралися на Музейній площі у центрі міста, вони ігнорували заклики розійтися та влаштовували сутички. Для врегулювання ситуації довелося втрутитися спецпризначенцям.
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Правоохоронці повідомляють, що внаслідок зіткнення четверо поліцейських зазнали поранень. Водночас вдалося затримати 30 учасників протестів. Їм висунули звинувачення у:
- порушенні громадського порядку;
- жорстокому поводженні або несанкціонованому зберіганні зброї.
Увечері ситуація заспокоїлася. Проти демонстрантів, які відмовилися залишити Музейну площу Амстердама, стягнули підрозділи кінної поліції, також використовувалися службові собаки.
В Амстердамі сталися сутички поліції з антивакцинаторами: відео 18+
Протести антивакцинаторів у світі
- Одразу у кількох великих містах Італії 13 листопада громадяни влаштували протести проти коронавірусних обмежень та запровадження обов'язкових "зелених паспортів".
- В австралійському Мельбурні вкотре відбулись масові протести проти "зелених паспортів".