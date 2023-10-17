АМУ подякувала нардепам, які не погодилися забирати військовий ПДФО в громад

Асоціація міст України від імені громад висловила вдячність народним депутатам України, які не підтримали законопроєкт 10037 про вилучення "військового" ПДФО з місцевих бюджетів.

17 жовтня 2023 року Верховна Рада України не підтримала у другому читанні законопроєкт №10037, яким Уряд і Комітет ВРУ з питань бюджету пропонували вилучити з місцевих бюджетів "військовий" ПДФО з 1 жовтня 2023 року.

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Асоціація міст України від імені 1031 сільських, селищних, міських громад дякує народним депутатам, які утримались від голосування за законопроєкт №10037, чим забезпечили можливість спільної боротьби військових підрозділів і місцевого самоврядування проти Росії, зберегли життя наших військовослужбовців, які отримуватимуть необхідну допомогу вчасно,

– йдеться у повідомленні АМУ.

Асоціація міст України також висловила сподівання, що під час доопрацювання законопроєкту в ньому будуть враховані пропозиції АМУ про обов’язковий перерахунок громадами 70% "військового" ПДФО на допомогу захисникам.

"Законопроєкт відправлено на повторне друге читання зі скороченим терміном подачі поправок, отже, є можливість підтримки профільним Комітетом ВРУ, а потім і Парламентом України позиції Асоціації міст України про збереження "військового" ПДФО в місцевих бюджетах з обов’язковим встановленням вимоги про перерахунок 70% від нього на сили безпеки та оборони. Це дозволить військовим підрозділам й надалі отримувати забезпечення з місцевих бюджетів швидко та доступно. Більше того, підтримка поправки про визначення в Кодексі прямого права місцевого самоврядування допомагати військовим підрозділам, дасть можливість громадам фінансувати розвиток виробництва для ВПК", – наголосили в АМУ.

АМУ виступила за збереження "військового" ПДФО у місцевих бюджетах