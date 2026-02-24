До фатального удару залишалося 12 годин: з'явилися унікальні кадри ще цілого Ан-225 "Мрія"

На початку повномасштабного вторгнення легендарний літак Ан-225 "Мрія" перебував на базі в Гостомелі неподалік від Києва. Наприкінці лютого окупанти його знищили.

До четвертої річниці повномасштабного вторгнення адвокат Євген Пронін опублікував унікальні кадри, зняті 23 лютого 2022 року на борту ще цілої "Мрії".

Якими були останні години української "Мрії"?

Це два останніх відео з 23 лютого 2022 року на моєму телефоні. Історичні в усіх сенсах цього слова. Це я на борту АН-225 "Мрія" в Гостомелі,

– написав юрист.

За його словами, до російського нападу та знищення літака залишалося 12 годин.

Аеропорт у Гостомелі з кабіни пілота у "Мрії": дивіться відео

Технічні приміщення у "Мрії": дивіться відео

Варто зауважити, що точна дата знищення Мрії невідома. Вперше ЗМІ повідомили про ураження літака 27 лютого. Водночас є версії, що окупанти поцілили у судно раніше. Так, мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що росіяни розбомбили Бучу 24 лютого після 5-го авіанальоту.

У 2023 році ЗМІ показали те, що залишилося від найбільшого у світі транспортного літака. Унаслідок атаки найбільше постраждала саме носова частина "Мрії". Кабіна пілотів з усім обладнанням, носова секція фюзеляжу, двигун, шасі та частина крила згоріли вщент.

У грудні 2024 року говорив, що другий екземпляр Мрії готовий на 70%. Він зберігся у хорошому стані та це дає змогу завершити його будівництво.

