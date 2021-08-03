Нові санкції будуть невідворотними, – білоруський аналітик про реакцію ЄС на загибель Шишова

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко останнім часом живе у вирі скандалів. Репресії проти громадянського суспільства, переслідування спортсменки Христини Тимановської, загибель Віталія Шишова однозначно посилять реакцію Євросоюзу.

Про це в ефірі 24 каналу заявив аналітик білоруського Інституту стратегічних досліджень Вадим Можейко. У такий спосіб Лукашенко грає на руку тим, хто пропонує ввести санкції проти Білорусі.

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"Нові санкції будуть невідворотними", – переконаний Можейко.

Режим Лукашенка стає неконтрольованим

Білоруський аналітик зазначив, що дії Лукашенка щодня дають аргументи для введення санкцій ЄС. Паралельно розвивається історія з міграційною кризою на кордоні з Литвою.

Якщо білоруська влада не сама її створила, то сприяє їй, підштовхуючи мігрантів з Іраку до кордону,

– зауважив Можейко.

Литва відповідатиме жорстко, оскільки жодна країна не терпітиме такого на своєму кордоні. Водночас білоруська влада хоче довести всім, що будь-кого можуть будь-де репресувати.

Після червневих санкцій ЄС проти Білорусі Лукашенко відмовився захищати Європу від нелегальних мігрантів. На кордоні з Литвою виникла надзвичайна ситуація, щодня затримують понад 100 біженців з Ірану, Іраку та Сирії.

"Це (потрібно – 24 канал), щоб люди максимально не вірили в свої сили й розуміли, що все дарма й нічого робити не треба", – пояснив Можейко.

Поганий імідж для України

За словами аналітика, кожен сам вирішує для себе питання про втечу з країни чи тимчасову релокацію. Водночас через залякування режимом, потік переселенців не зменшиться.

"Складно говорити, потрібно це робити чи ні. Це серйозний моральний вибір", – акцентував Можейко.

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Втім загибель Шишова може зіпсувати імідж України. Хоч вона й не видає людей у Білорусь по запиту КДБ, але з погляду безпеки для переселенців, кращий захист може забезпечити ЄС.

"Я думаю, Україна зацікавлена в тому, щоб мати імідж безпечної країни, тому (для української влади – 24 канал) ця ситуація має загрозливий вигляд", – додав Можейко.

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