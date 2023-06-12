Конкурують між собою, – аналітик розвіяв вороже ІПСО про нібито постачання Китаєм зброї до Росії

У мережі шириться інформація про нібито постачання Китаєм до Росії бронеавтомобілів, які використовуватимуться для війни. Ймовірно, це частина російської інформаційно-психологічної операції.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, Китай може бути зацікавленим у заморожені конфлікту, зупиненні війни, але точно не в підтримці.

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Обидві країни претендують на першість в Євразії

Клочок вважає, що Китай та Росія не є партнерами, радше – ворогами. Обидві країни серйозно конкурують за панування на Євразійському континенті.

"Те, що чиновники з обох країн регулярно навідуються з візитами ще нічого не означає. Те, що вони торгують між собою також не є ознакою серйозної співпраці. Як дві імперії можуть миритись між собою? Це за визначенням не можливо", – вважає Клочок.

Китай не ризикне через санкції

У відносинах між собою країни найперше переслідують власні інтереси. Відкрите постачання зброї та військової техніки Росії означатиме для Китаю серйозні санкції від США та Європи. Але Пекін не погодиться на це, адже ніколи не ризикне торговельними зв’язками з західним світом.

Клочко вважає публікацію відео з китайською технікою, яка нібито прямує в Росію, черговим ІПСО ворога.

"На сьогодні ми маємо лише факти постачання товарів подвійного призначення з Китаю до Росії. Однак це питання на контролі в ЄС, яка розглядає можливість накладення санкцій на компанії, які причетні до цього", – додав аналітик.

Що відомо про можливе постачання Китаєм військової техніки до Росії