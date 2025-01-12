ISW за добу не зауважив просування росіян на жодному з напрямків: аналіз боїв та оновлені карти
12 січня 2025, 03:49Читать новость на русском
Інститут вивчення війни відзначив атаки російської армії на кількох напрямках. Але підтверджених успіхів у них не було.
Висновки аналітиків зі звіту ISW публікує 24 Канал. Оновлені карти зі змінами за 11 січня 2025 року також до вашої уваги.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 12 січня
- Українські сили просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри за 10 січня показують, що це сталося в північних Погребках на північний захід від Суджі.
- Російські війська 11 січня продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, на Куп'янському, Лиманському та до Борової. Але підтверджених просувань не зробили.
Бойові дії в Україні та Росії за 9 січня / Карти ISW
- Росіяни здійснили наземні атаки поблизу Григорівки та Білогорівки на північний схід від Сіверська 10 і 11 січня, але не просунулися. Так само і в Часовому Ярі, і на Торецькому та Покровському напрямках.
- Поблизу Курахового і Великої Новосілки, а також на Дніпровському напрямку наступи окупантів тривали, але вони не просувалися. Про атаки на заході Запорізької області інформації не було.