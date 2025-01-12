ISW за добу не зауважив просування росіян на жодному з напрямків: аналіз боїв та оновлені карти

Інститут вивчення війни відзначив атаки російської армії на кількох напрямках. Але підтверджених успіхів у них не було.

Висновки аналітиків зі звіту ISW публікує 24 Канал. Оновлені карти зі змінами за 11 січня 2025 року також до вашої уваги.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 12 січня

Українські сили просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри за 10 січня показують, що це сталося в північних Погребках на північний захід від Суджі.

області. Геолокаційні кадри за 10 січня показують, що це сталося в північних на північний захід від Суджі. Російські війська 11 січня продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, на Куп'янському, Лиманському та до Борової. Але підтверджених просувань не зробили.

Бойові дії в Україні та Росії за 9 січня / Карти ISW

Росіяни здійснили наземні атаки поблизу Григорівки та Білогорівки на північний схід від Сіверська 10 і 11 січня, але не просунулися. Так само і в Часовому Ярі, і на Торецькому та Покровському напрямках.

10 і 11 січня, але не просунулися. Так само і в Часовому Ярі, і на Торецькому та напрямках. Поблизу Курахового і Великої Новосілки, а також на Дніпровському напрямку наступи окупантів тривали, але вони не просувалися. Про атаки на заході Запорізької області інформації не було.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська атакували, але ніде просунулися, а ЗСУ мали успіхи у Курській області.