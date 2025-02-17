Де просунулися ЗСУ, а де атакує Росія: усі зміни на лінії фронту в огляді й на картах ISW

Оновлення карти фронту в Україні та Росії опублікував Інститут вивчення війни 17 лютого. Аналітики відзначили декілька змін.

Російська армія багато атакувала і мала кілька просувань, але й у ЗСУ були успіхи. 24 Канал публікує основні висновки ISW.

Дивіться також Російське командування може надати пріоритет наступу на Костянтинівку на весну та літо, – ISW

Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 17 лютого

Російські війська просунулися в Курській області. Бої тривали в районі Свердлікового, на північний захід від Суджі в районі Погребків і Малої Локні, і в районі Черкаського Поріччя та Гуєво. Геолокаційні кадри вказують, що росіяни пройшли в південно-східному Свердликовому.

області. Бої тривали в районі Свердлікового, на північний захід від Суджі в районі Погребків і Малої Локні, і в районі Черкаського Поріччя та Гуєво. Геолокаційні кадри вказують, що росіяни пройшли в південно-східному Свердликовому. На Харківському напрямку в районі Вовчанська просувань не було, але були на Куп'янському. Геолокаційні кадри показують, що російські війська перетнули річку Оскіл і пройшли в полях на південний захід від Тополі, що на північний схід від Куп’янська. На напрямках до Борової та Лиману просувань не зафіксовано.

напрямку в районі Вовчанська просувань не було, але були на Куп'янському. Геолокаційні кадри показують, що російські війська перетнули річку Оскіл і пройшли в полях на південний захід від Тополі, що на північний схід від Куп’янська. На напрямках до Борової та Лиману просувань не зафіксовано. Російські війська просунулися під Сіверськ. Вони наступали на північ від міста в напрямку Дронівки, на схід в районі Верхньокам’янського та на південний схід в районі Івано-Дар'ївки. Геолокаційні кадри показують незначне просування в північній Білогорівці, що на північний схід від Сіверська.

Бойові дії в Україні та Росії за 16 лютого / Карти ISW

У Часовому Яру просувань не було, але були на Торецькому напрямку – у ЗСУ. 15 і 16 лютого росіяни продовжували наступати в самому місті та в районі Диліївки й Кримського. Та геолокаційні кадри показують, що саме українські сили трохи просунулися в північному Торецьку.

напрямку – у ЗСУ. 15 і 16 лютого росіяни продовжували наступати в самому місті та в районі Диліївки й Кримського. Та геолокаційні кадри показують, що саме українські сили трохи просунулися в північному Торецьку. На Покровському напрямку підтверджених просувань росіяни не зробили, хоча наступали біля багатьох населених пунктів. Але вони мали просування на Курахівському напрямку. Вони наступали в районі Костянтинополя, Олексіївки, Андріївки, Дачного, Улаклів, Зеленівки й Розлива, а просунулися на південний схід від Улаклів.

напрямку. Вони наступали в районі Костянтинополя, Олексіївки, Андріївки, Дачного, Улаклів, Зеленівки й Розлива, а просунулися на південний схід від Улаклів. У районі Великої Новосілки жодних підтверджених просувань не було. Обмежені наземні атаки росіян на заході Запорізької області також до просувань не призвели, як і на Дніпровському напрямку та на островах у дельті річки Дніпро.

Інститут вивчення війни зауважив, що українські сили просунулися поблизу Торецька, а російські – в Курській області, а також поблизу Куп’янська, Сіверська та Курахового.