ISW зафіксував просування росіян одразу на 8 напрямках: аналіз боїв та карти фронту

Інститут вивчення війни оновив своє бачення фронту в Україні та Росії. Відбулися певні зміни, адже окупанти просунулися на 8 напрямках, а ЗСУ мали успіх на 2.

24 Канал із посиланням на ISW публікує основні висновки звіту американських аналітиків. Також у матеріалі карти боїв. Дивіться також Росіяни створюють полки БпЛА: в ISW оцінили зусилля ворога Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 30 січня Українські війська незначно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри від 27 січня показують, це сталося вздовж вулиці Новоселівка в північно-західних Погребках .

області. Геолокаційні кадри від 27 січня показують, це сталося вздовж вулиці Новоселівка в північно-західних . У Харківській області в районі Вовчанська і Стариці росіяни атакували, але не просувалися. На Куп'янському напрямку та до Борової – так само. Але просунулися на Лиманському напрямку, зокрема на північний захід від Новосадового та Новолюбівки.

області в районі Вовчанська і Стариці росіяни атакували, але не просувалися. На Куп'янському напрямку та до Борової – так само. Але просунулися на напрямку, зокрема на північний захід від Новосадового та Новолюбівки. На Сіверському напрямку у росіян просувань не було, але вони просунулися у місті Часів Яр . Геолокаційні кадри за 28 січня показують, як "Ахмат" атакує поблизу терикону на південь від міста, тобто російські сили нещодавно рухалися вздовж траси Бахмут – Костянтинівка.

напрямку у росіян просувань не було, але вони просунулися у місті . Геолокаційні кадри за 28 січня показують, як "Ахмат" атакує поблизу терикону на південь від міста, тобто російські сили нещодавно рухалися вздовж траси Бахмут – Костянтинівка. Українські та російські сили просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри за 28 і 29 січня свідчать, що ЗСУ пройшли вулицею Клименка в Леонідівці та вздовж Даргомижського в Торецьку, а росіяни незначно пройшли в Північному. Бойові дії в Україні та Росії за 29 січня / Карти ISW Російські війська незначно просунулися на південний захід від Покровська . Геолокаційні кадри від 29 січня показують, що це сталося на захід від Котлиного. Також росіяни просунулися на захід від Курахового, зокрема в південному Дачному .

. Геолокаційні кадри від 29 січня показують, що це сталося на захід від Котлиного. Також росіяни просунулися на захід від Курахового, зокрема в південному . Окупанти просунулися на північний схід і південний захід від Великої Новосілки . Згідно з картами Генштабу, росіяни пройшли на північ від Роздольного, на південний схід від Новодарівки та на схід від Ольгівського.

. Згідно з картами Генштабу, росіяни пройшли на північ від Роздольного, на південний схід від та на схід від Ольгівського. 29 січня російські війська продовжували штурм на Пологівському напрямку, але не просунулися. Але просунулися на північ від Роботиного , зокрема на південний захід від Новоданилівки.

напрямку, але не просунулися. Але просунулися на північ від , зокрема на південний захід від Новоданилівки. Російські війська просунулися на Дніпровському напрямку. Геолокаційні кадри від 29 січня показують, що це сталося на північ у дельті річки Дніпро. Окупанти захопили острів Нестрига на південний захід від Херсона. Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що українські сили просунулися в Курській області та поблизу Торецька. Російські сили просунулися поблизу Лимана, Часового Яру, Торецька, Покровська, Курахового, Великої Новосілки, Роботиного та на Дніпровському напрямку. Інститут вивчення війни зауважив, що українські сили просунулися в Курській області та поблизу Торецька. Російські сили просунулися поблизу Лимана, Часового Яру, Торецька, Покровська, Курахового, Великої Новосілки, Роботиного та на Дніпровському напрямку.