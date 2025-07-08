8 липня, 04:51
Ворог змінює пріоритети наступу на Донбасі та має успіхи на Сумщині: аналіз боїв та карти ISW
Основні тези
- Російські війська просунулися на півночі Сумської області, поблизу Торецька, Покровська та Новопавлівки, змінюючи пріоритети наступу на Донбасі.
- Українські війська просунулися поблизу Новопавлівки. На інших напрямках не фіксували значних змін.
Російська армія наступала в Україні на багатьох напрямках минулої доби 7 липня. Інститут вивчення війни у новому звіті відзначив певні зміни на лінії фронту.
Відтак й оновив карти, де показав усі пересування окупантів та Сил оборони. Їх та основні висновки ISW публікує 24 Канал.
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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 8 липня
- Бої в Курській області продовжилися 7 липня, про зміни на лінії зіткнення інформація не надходила. Але російські війська просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні відеозаписи від 7 липня свідчать, що вони пройшли на північ від Юнаківки, що на північний схід від міста Суми.
- На півночі Харківської області змін не було, так само і на Куп'янському й Лиманському напрямках, до Борової, на Сіверському напрямку та в місті Часів Яр.
- Російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відео від 6 липня свідчать, що вони пройшли на північний захід від Диліївки, це на північ від Торецька.
- Російські війська, схоже, змінюють пріоритети наступальних операцій на Донбасі з Покровського напрямку на Костянтинівський. Після кількох тижнів невдалих дій зявилися геолокаційні відео від 6 та 7 липня, які показують, що окупанти під час механізованого штурму просунулися на півдні та на північний схід від Новоекономічного, що на схід від Покровська.
Як змінилася лінія фронту за 7 липня / Карти ISW
- На Новопавлівському напрямку мали просування обидві армії. Відео від 6 липня свідчать, що українські війська пройшли в північній частині Дачного, що на південний схід від Новопавлівки. А відео від 7 липня показують, що російські війська пройшли до південного Товстого, що на південь від Новопавлівки.
- На напрямку Великої Новосілки змін не фіксували. Наступальні операції росіян на Гуляйпільському напрямку були марними, в Запорізькій області загалом підтвердженого прогресу вони не досягли. Активності на Херсонщині, схоже, не було.
Підсумовуючи, ISW вказав, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Новопавлівки. Російські є просунулися на півночі Сумської області, поблизу Торецька, Покровська та Новопавлівки.