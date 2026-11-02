У Путіна відкинули нові перемир'я за прикладом Олешок

Росія наразі не планує проводити нові гуманітарні операції за прикладом Олешків на Херсонщині. У Кремлі назвали домовленість щодо міста винятком.

Про це заявив речник російського правителя Дмитро Пєсков, повідомляє пропагандистське агентство "Інтерфакс".

Чи буде ще перемир'я на кшталт Олешків?

Пєскова запитали, чи може Москва домовлятися з Україною про нові перемир'я для евакуації цивільних або доставки гуманітарної допомоги.

Речник глави Кремля відповів, що кожна така ситуація потребує окремого розгляду.

За його словами, наразі немає ані планів, ані ініціатив щодо повторення подібних операцій.

Що стосується продовження цієї практики, кожен конкретний випадок є унікальним. Поки аналогічних планів немає, немає також поки аналогічних ініціатив,

– заявив Пєсков.

До слова, раніше російська омбудсменка Яна Лантратова заявила про домовленість з Україною щодо регулярних гуманітарних місій після евакуації жителів окупованих Олешок на Херсонщині.

Президент Зеленський своєю чергою висловив сподівання, що нових локальних перемир'їв вдасться досягти за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Росіяни використали тишу для перегрупування

У районі Херсона режим тиші діяв з 27 жовтня до 22:59 1 листопада. Тимчасове припинення бойових дій оголошували задля доставки гуманітарного вантажу та вивезення місцевих мешканців на підконтрольну Україні територію.

Водночас журналісти телеканалу Sky News з'ясували, що військові Росії зловживали паузою у боях. Телеканал показав відеокадри, де видно, як загарбники під прикриттям перемир'я завозили в Олешки важку бронетехніку з боєприпасами, укріплювали оборонні рубежі та проводили ротацію особового складу.