Аналогічно до застосування біологічної чи хімзброї, – Арахамія про обстріл цистерн з азотом

Російські загарбники під час обстрілів в Рубіжному влучили у цистерну з азотною кислотою. Це може мати негативні наслідки для мирного населення.

Після влучення в цистерну з азотом, місцева влада закликала людей залишатися в укритті, не відчиняти вікна та двері, підготувати вологі пов’язки. Адже азотна кислота дуже небезпечна при вдиханні, ковтанні й потраплянні на шкіру.

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"За своїми наслідками цей інцидент аналогічний до застосування хімічної чи біологічної зброї. Це зайвий раз підтверджує справжні наміри ворожої сторони, які полягають у тому, щоб знищувати не лише війська та інфраструктуру, а населення нашої країни, яке не хоче жити в "русском мире", – написав з цього приводу голова франції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Що робити під час вибуху азотної кислоти