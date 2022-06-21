"Аналогов нєт": Путін вже погрожує новими ракетними комплексами С-500

Кремлівський диктатор Володимир Путін вирішив знову всіх налякати "унікальним озброєнням". Все у звичному дусі – "зброя Росії нова і найбільш потужна, більше такого ніхто не має".

Проблема тільки в тому, що у такі казки світ уже не вірить та не лякається. Тому Путін і вирішив, що цю брехню треба розказати тим, у кого нема вибору чи власної думки. Цього разу обрав випускників російських військових вишів, інформує 24 канал.

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Фантазії путіна про "унікальність" російської зброї

Під час виступу Путін запевнив, що наприкінці року ракетний комплекс "Сармат" нібито точно стане на бойове чергування. Серед тих, хто слухав Путіна з собачою вірністю та захватом, був його поплічник Сергій Шойгу, відомий також як міністр оборони Росії.

Не забув диктатор згадати і про свій морський флот, з яким останнім часом стаються не надто приємні події поблизу України. Там або горить якийсь корабель або йде на дно Чорного моря. Натомість Путін нафантазував перед випускниками, що на флоті буде озброєння, яке нібито визначатиме боєздатність армії в найближчі роки та аж десятиліття вперед. Чому Путін вирішив, що Росія існуватиме аж десятиліття разом з її флотом, невідомо.

Комплексів С-500 світ ще не бачив

А тоді він перейшов до ще більших вихвалянь про комплекси С-500. Мовляв, ця система протиповітряної та протиракетної оборони вже почала надходити у війська. Тоді, як завжди, сказав, що аналогів їй світ іще не бачив. Але річ у тому, що Путін та його посіпаки ледь не всю свою техніку називають нечувано страшною та сильною. Коли ж приходиться до діла, то на полі бою вона ефективності не показує. Лише заважає і стоїть мертвим грузом як музейний екпонат. Воно й не дивно, адже росіяни не можуть щось зробити чи придумати самі так, аби воно чогось вартувало.

Окрім цього, на виступі Путін сказав ще одну цікаву річ. Мовляв, С-500 надійдуть до армії окрім тієї нової зброї, яку вже випробовують на полі бою. Оскільки Росія зараз веде активні бойові дії саме на території України, то це може бути доказом і фактичним підтвердженням ще одного військового злочину проти нашої держави.

Останні заяви Путіна про Україну

Російський президент буквально посипав думки про нашу державу під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі. Чомусь він вирішив, що після такого цинічного нападу ще й може висловлювати свою думку з приводу нашого вступу до Європейського Союзу. Ба більше, він підступно сказав, що не має нічого проти цього. Мовляв, ЄС не є військово-політичним блоком. "Сильний і могутній" диктатор лише НАТО боїться.

Була й низка інших підступних заяв щодо України. Цинізм Путіна продовжує вражати. Він так спокійно говорив про біду, якої наробив мільйонам українців. Мовляв, бойові дії завжди є трагедією. А тоді знову повторився, що це все було вимушено. Мовляв, не залишимо людей на "звільнених", а насправді ж окупованих територіях. Але його "героїзм" існує тільки до приходу туди ЗСУ.

Нагадав Путін і про "причину" повномасштабної війни в Україні. Звісно, Росія це не кодло сатани, а "несе лише добро". Вже звично для них у всьому винен тільки Захід. Мовляв, все почалося у зв'язку з небажанням Заходу домовлятися про гарантії безпеки для Москви. Домовитись не змогли, тому Росія й вирішила провести "спецоперацію".

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