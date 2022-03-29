"Аналоговнєт": ЗСУ спалили гордість російського ОПК Камаз "Тайфун" – фото

Збройні Сили України знищили універсальний броньований автомобіль "Тайфун", який належав російським окупантам. Ця техніка особливо сильно цінується бойовиками.

Українські захисники знищили "Тайфун", який був захищений від мін та засідок. Захищеність йому не допомогла – техніка перетворилася на металобрухт.

Важливо Результати перемовин, Росія прибирає війська від Чернігова і Києва : основне за 34 день війни

"Тайфун" – це універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP.

Українські воїни зробили його унікальним – так він точно ще ніде у світі не виглядав. Зачепило трохи й інших,

– повідомили у Генштабі.

Дивіться також: ЗСУ знищили техніку окупантів на Херсонщині