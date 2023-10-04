Дівчина протистоїть агресії Росії у складі Інтернаціонального легіону. Перед публікацією відео вона додала, що в її голові ніяк не вкладеться, що сталося там.

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Війна – це смерть

Бойова медикиня Анастасія Муцей у своєму інстаграмі поділилася відео поранення під час виконання завдання, внаслідок якого вона отримала контузію. Дівчина потрапила під ворожий обстріл.

Анастасії довелося добу очікувати на порятунок, протягом якої вона не мала доступу до ліків та води. Дівчина першою евакуювала тяжко поранену людину, тому їй довелося чекати наступної можливості. На фоні цього медикиня вирішила вкотре наголосити на тому, що відбувається на фронті.

Єдине – ви просто не уявляєте, яким трудом, потом, біллю виборюється кожен сантиметр нашої землі. Війна – це смерть, а після смерті завжди зароджується життя,

– написала Анастасія.

Окрім поранення, при бойових діях медикиня втратила медичний рюкзак з усім забезпеченням та прилад нічного бачення. Наразі вона збирає кошти на нову амуніцію.

Обережно, ролик не для вразливих 18+: відео поранення Анастасії

Агресія, що несе смерть