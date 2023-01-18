У Дніпрі попрощалися з батьками дівчини, фото якої на руїнах багатоповерхівки облетіло світ

Під час останнього масованого ракетного удару окупанти обстріляли багатоповерхівку в Дніпрі, внаслідок чого загинуло понад чотири десятки людей. Серед них – батьки дівчини, на імя Анастасія, яка втратила не так давно коханого на війні.

У суботу, 14 січня, російські окупанти завдали удару ракетою Х-22 по житловому будинку в Дніпрі, через що загинуло 45 людей, серед них 6 – діти. Світлини наслідків цього теракту облетіли світ, зокрема, фото дніпрянки Анастасії, на якому вона сидить просто-таки у завалах.

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Похорон батьків Анастасії

Зауважмо, що подружжю Наталі та Максиму Швецям було по 46 років. Відомо, що пані Наталя працювала у банку, пан Максим – в автосервісі. Під час обстрілу жінка і чоловік були на кухні, де робили окопні свічки. Хоча й квартирі була сама 23-річна Анастасія, але вона єдина зі сім'ї, якій вдалось вижити.

Під час вибуху Настя була у ванній, а сусід по тамбуру на кухні. У сусіда вибило повністю броньовані двері, вони пролетіли через увесь коридор до ванної. І він коли рятувався, він почув, як Настя кликала на допомогу,

– розповіла жителька зруйнованого будинку Надія журналістам.

Також вона констатувала, що родина Швеців волонтерила, допомагала армії, піклувалася про безхатніх тварин та дбала про свій будинок.

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За словами тої ж пані Надії, Анастасію Швець врятували у перші ж години після ракетного удару. Однак її батькам не так пощастило.

Спочатку врятували Настю, потім витягли сусіда. Настя добу писала в чаті "Що з батьками?". А потім надійшло повідомлення від одного з наших сусідів – упізнали їх,

– сказала жінка.

Водночас варто сказати, що попрощатися з батьками Анастасія приїхала просто-таки з лікарні. Зараз вона у важкому психологічному стані, адже за словами знайомої, не встигла оговтатись від попередньої втрати. Власне, два місяці тому на фронті загинув її коханий.

Нижче ви можете побачити світлини Анастасії, які облетіли мережу. Дівчина також написала у своїй соціальних мережах, що потребує фінансової підтримки, адже залишилась без домівки. Вона залишила номери банківських карт:

5168 1801 0084 0633

5169 3600 0273 0343

4149 4993 4756 5622

4149 6090 0895 2212

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