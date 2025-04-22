Пішла помститися за коханого: на війні загинула волонтерка та захисниця Анастасія Єфімова

Україна продовжує втрачати своїх синів та доньок. Стало відомо про ще одну втрату – на фронті загинула волонтерка та захисниця Анастасія Єфімова.

Її смерть підтвердили у вівторок, 22 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис фотографки та волонтерки Олександри Сідлецької.

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В Анастасії залишилося 2 дітей

На фронт Анастасія пішла після загибелі чоловіка на війні. Вона прагнула помститися росіянам за свого коханого.

Вже підтверджено, і можна написати. Настя, дівчинка наша, загинула на війні. Дякую всім, хто молився, але, на жаль, на цей раз диво не сталося,

– написала Олександра Сідлецька.

Жінка працювала тренеркою в автошколі "АвтоЛеді". Вона мала 2 дітей, тепер вони осиротіли.

Її пам'ятатимуть як неймовірно сильну жінку-воїна.

"Люблю тебе, дякую за твоє серце і жертву, яку ти віддала заради майбутнього наших дітей. Дуже шкода, немає слів описати, наскільки ти була крута!" – написала Олександра.

Її подруга Лілія Шевченко додала, що "її серце (Анастасії – 24 Канал) зупинилося в бою, але її ім'я навіки залишиться з нами".

Волонтерка Ольга Какауліна розповіла, що під час прощання після останньої зустрічі із полеглою захисницею у неї дуже сильно стиснулося серце у поганому передчутті, але відмовити Анастасію від бою ніхто б не спромігся.

"Дякую за твою боротьбу. Дякую, що стала частиною мого світу. Ти назавжди зі мною. Ти в мені. Ти чотири стихії водночас. Ти моя неперевершена дівчинка. Моє безмежне джерело натхнення. Моя навіжена подруга на всі часи. Тепер все саме так, як ти хотіла, і ви нарешті знову разом. Вічне кохання не знає кордонів землі і неба. Назавжди!" – з щемом додала Лілія Неділько.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Анастасії Єфімової. Вічна та світла пам'ять захисниці України!