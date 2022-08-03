Анастасія Зазуляк стала головною редакторкою сайту 24 каналу

З першого дня російського вторгнення в Україну ми всією командою 24 каналу протистоїмо ворогу. Однак, крім зовнішніх викликів, іноді доводиться боротися і з "внутрішніми". На щастя, поруч завжди перебувають люди, які готові допомогти та взяти на себе величезну відповідальність.

З 1 серпня нашу редакцію сайту 24 каналу очолила Анастасія Зазуляк, яка замінила Ольгу Консевич.

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Війна – виклик і вихід із зони комфорту

Як розповіла на своїй сторінці у фейсбуці сама Анастасія, війна – це особливий та дуже складний час.

Війна стала для мене одним великим виходом із зони комфорту. Та коли мовиться про перемогу, то все інше немає жодного значення. Вдячна за довіру і готова до вирішальних боїв на інформаційному фронті. Відсьогодні – головна редакторка сайту 24 каналу,

– написала Анастасія.

Вона додала, що прийшла в команду сайту 5 років тому і пройшла шлях від редакторки стрічки новин до головної редакторки. Разом з редакцією вона відпрацювала безліч напружених змін: брифінги, звільнення та призначення, вибори та початок війни.

Анастасія анонсувала, що згодом редакцію очікують певні зміни для кращої та ефективнішої роботи. Але ми, як і раніше, вважаємо своїм головним завданням оперативно інформувати наших читачів про найактуальніші події в Україні та світі. Та, звісно ж, разом змінювати країну на краще.

Інформаційна війна – надскладна задача

Digital-директор 24 каналу Денис Зеленов наголосив, що Анастасія – професійна, відповідальна і цілеспрямована у роботі.

Кожне українське ЗМІ веде свою боротьбу на інформаційному фронті проти пропагандистів кремля. Це надскладна задача, адже кожного дня ми стикаємося з новими складнощами і викликами. Впевнений, що під керівництвом Анастасії наша редакція зможе впоратися з майбутніми задачами і вийти переможцем на користь українського суспільства,

– наголосив він.

Додамо, що раніше Анастасія Зазуляк була заступницею головної редакторки сайту 24 каналу Ольги Консевич. Вона відповідала за новинний контент, спецпроєкти, інтерв'ю та роботу редакції. Зараз з командою активно працює над проєктом про переселенців СВОЇ. Окрім того, Анастасія є ведучою телемарафону 24 каналу та веде стріми для ютубу.

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