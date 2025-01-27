Дипломатична перемога: Лукашенко звільнив ув'язнену громадянку США

Стало відомо, що Білорусь звільнила з ув'язнення громадянку Сполучених Штатів. Марко Рубіо прокоментував цю подію.

26 січня держсекретар Марко Рубіо розповів в соцмережі "Х" про чергову дипломатичну перемогу Трампа, передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп перевертає зовнішню політику США "з ніг на голову": яку поведінку будувати Україні

Мінськ звільнив американку

Зазначається, що керівництво Білорусі в односторонньому порядку звільнило громадянку США Анастасію Нуфер, яку ув'язнили за часів правління Джо Байдена.

Рубіо підкреслив, що цього вдалося досягти завдяки лідерству Трампа та його політиці "мир через силу".

Довідка: Ім'я Анастасії Нуфер раніше не було публічно розголошено, і подробиці її затримання залишаються невідомими.

До слова, раніше Марко Рубіо заявив, що США можуть оголосити велику винагороду за лідерів Талібану, якщо виявиться, що терористи утримують більшу кількість американців, ніж повідомлялося раніше.