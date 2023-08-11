Залучив спільників і загалом мав отримати 221 тисячу доларів хабаря: цікаве про справу Гунька
Джерело:НАБУ
Нардепа від "Слуги народу" Анатолія Гунька заарештували за отримання хабаря у розмірі 85 тисяч доларів. Також взяли під варту спільника народного обранця. Детальніше про цю справу розповіли в Національному антикорупційному бюро.
Ще 8 серпня правоохоронці викрили Гунька на корупції, після чого оголосили йому про підозру. За 221 тисячу доларів він обіцяв одному з бізнесменів розв'язати питання з "дозволом" на оренду землі, що належить Національній академії аграрних наук України.
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Цікаві факти про справу Гунька
Власне, 85 тисяч доларів – це всього аванс за незаконну "послугу", що обіцяв надати Гунько приватному підприємцю. Повна сума хабаря мала б становити якраз-таки 221 тисячу доларів США.
Загалом йшлося про неправомірну передачу в оренду земель, площею у 1700 гектарів. Тобто за один гектар Гунько планував отримати 130 доларів.
Слідство зафіксувало розмову нардепа, у якій він натякає, що може розв'язати певні питання щодо інших земель,
– констатували в НАБУ.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив Гуньку 9 серпня. Однак він може внести заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Важливо, що заарештували нардепа просто-таки у залі суду.
Водночас це викриття – це результат спільної роботи трьох відомств:
- Національного антикорупційного бюро;
- Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
- Служби безпеки України.
Завдяки спецслужбовцям, що забезпечили оперативний супровід розслідування, детективи НАБУ та прокурори САП здобули докази неправомірної дільності народного депутата та двох його спільників.
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- Слідство перевіряє можливих інших учасників цього злочину: "Поки участь у схемі представників правоохоронних органів та виконавчої влади – не виявлено", – стверджують в антикорупційних органах.
- Якщо провину Гунька та його поплічників доведуть в суді, їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися чиновницькою діяльністю 3 роки.
- Дії нардепа кваліфіковано за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу (підкуп особи). А його спільників – помічнику з депутатської дільності та адвокату – за цією самою статтею та частиною 5 статті 27 ККУ (пособництво в злочині).