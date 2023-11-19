Анатолій Казмірчук став новим командувачем Медичних сил ЗСУ: що про нього відомо

19 листопада Рустем Умєров змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. На цій посаді Тетяну Остащенко замінив Анатолій Казмірчук.

Розповідаємо, що відомо про колишнього начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві, котрий 19 листопада став очільником Медичних сил ЗСУ.

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Що відомо про Анатолія Казмірчука

Анатолій Петрович Казмірчук народився 26 червня 1970 року у селі Шевченково Хмільницького району Вінницької області. Він – український військовий лікар, колишній начальник Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ", яким керував з 2012 по 2023 роки.

Він – Заслужений лікар України, доктор медичних наук, лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки, лауреат премії Кабінету Міністрів України за розроблення та впровадження інноваційних технологій, а також генерал-майор медичної служби.

Анатолій Казмірчук у 1993 році закінчив факультет підготовки лікарів для Військово-морського флоту Військово-медичної академії імені С. М. Кірова.

А з 1993 по 1996 років він був слухачем факультету підготовки військових лікарів Української військово-медичної академії. По завершенні він обіймав посаду начальника відділення загальнолікарської допомоги Центрального відділення поліклініки Міністерства оборони України.

З 1997 по 2005 роки він був старшим ординатором, а з 2005 по 2011 роки – начальником нефрологічного відділення клініки урології та нефрології Головного військового клінічного госпіталю.

Анатолій Казмірчук 3 липня 2008 року захистив кандидатську дисертацію за темою "Комплексна характеристика первинного гломерулонефриту у військовослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу".

З 2011 по 2012 роки він був провідним терапевтом Головного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь".

Наказом міністра оборони України №580 Анатолія Казмірчука 23 липня 2012 року призначили начальником Головного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ".

Він з 6 квітня 2016 року – лауреат премії Кабінету Міністрів України за розроблення та впровадження інноваційних технологій за роботу "Інноваційний підхід з організації та надання медичної допомоги у гібридній війні".

А 21 листопада 2017 року він захистив докторську дисертацію.

З 30 грудня 2020 року Анатолій Казмірчук – лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки.

І вже 19 листопада 2023 року Анатолій Казмірчук став командувачем Медичних сил Збройних Сил України. Відповідний наказ підписав глава держави Володимир Зеленський.

Нагороди Анатолія Казмірчука

Заслужений лікар України – 2015 рік.

Орден Данила Галицького – 2017 рік.

Відзнака міністерства оборони України "Доблесть і честь".

Відзнака "Знак пошани".

Медаль "10 років Збройним Силам України".

Медаль "15 років Збройним Силам України".

Медаль "За сумлінну службу" I ступеня.

Медаль "За сумлінну службу" II ступеня.

Орден святого Архистратига Михаїла – 2017 рік.

Орден святого Юрія Переможця – 2016 рік.

Орден "За заслуги" III ступеня.

Звернімо увагу, що Рустем Умєров пояснив своє рішення. Він зауважив, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто б'ється у лавах Сил оборони України, а також тих, хто допомагає. За словами міністра, настав час розв'язувати проблеми медичного забезпечення наших захисників.