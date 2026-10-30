На щиті до Луцька повертається захисник Анатолій Парфенюк

На війні загинув лучанин Анатолій Парфенюк. Його життя обірвалося внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині.

Трагічну звістку повідомила Луцька міська рада.

Що відомо про загиблого захисника?

Анатолій Володимирович Парфенюк народився 24 листопада 1976 року в Луцьку.

Освіту він здобував у місцевій школі №22, після чого вивчився на електромонтера у професійному училищі.

Протягом тривалого часу чоловік працював на підприємстві Луцькводоканал, а також у компанії "Модерн-Експо".

Анатолій Парфенюк загинув під час мінометного ворожого обстрілу в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області 12 вересня 2024 року.

У полеглого захисника залишилася родина: мама Олена Олексіївна, дружина Інна Анатоліївна та дві доньки – Софія і Аліна.

Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови в скорботі,

– йдеться у повідомленні міськради.

Раніше стало відомо про загибель у Херсоні військового і медійника з Олешок Володимира Обертаса. На початку повномасштабного вторгнення чоловік долучився до Сил оборони України. Спочатку він керував дронами, а згодом став пресофіцером 34-ї окремої бригади морської піхоти.

Володимир супроводжував журналістів у Херсоні, коли стався вибух. Попередньо, причиною міг бути вибуховий пристрій.