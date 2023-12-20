Квартири в столиці та земля під Києвом: як живе новий очільник поліції Київщини

Голова поліції Київської області Анатолій Щадило володіє майном на десятки мільйонів гривень. У його власності під Києвом є декілька квартир в Києві та водні транспорти.

Родина Анатолія Щадила має 4 квартири у столиці, паркомісця, земельні ділянки поруч з Києвом та навіть два човни.

Дивіться також Замглави Нацполіції Тишлек подав у відставку після скандального розслідування

Маєтки нового очільника поліції Київщини

Згідно з матеріалами розслідування "Поліцейський парадайз", двокімнатну квартиру в центрі Києва, по вулиці Січових стрільців, дружина генерала Ірина Щадило придбала у 2011 році менш ніж за 100 тисяч гривень.

Відповідна інформація міститься в реєстрі прав на нерухоме майно. Щадило на той момент працював у податковій міліції Києва.

Проте, як зазначає видання, це зовсім не відповідає дійсності. Вартість одного квадратного метра у Києві станом на 2011 рік стартувала від 1 800 доларів. На той момент вартість долара була 8 гривень.

Навіть, якщо не брати до уваги елітний район та статус пам'ятки архітектури місцевого значення самого будинку, то мінімальна вартість оселі на той час складала більше мільйона гривень.

Елітні статки генерала Щадила: дивіться відео

Ще одна квартира в сусідньому будинку на Січових стрільців входить у власність старшого сина генерала Олександра. 25-річний хлопець придбав 85 квадратів у центрі міста у 2020 році. Тоді таке житло коштувало в районі 4 мільйонів гривень.

За даними розслідування, у своїй декларації Щадило вказує ще дві квартири в Києві – на 125 і 130 квадратних метрів – та два паркомісця. І ще чотири земельні ділянки – у селі Проців.

Ці маєтки не єдині, що входять у власність голови поліції Київщини. Крім цього, Анатолій Щадило має під Києвом 50 соток землі, де збудований маєток на 250 квадратів із лазнею, тенісним кортом та елінгом.

Таку розкіш очільника поліції Київської області будували у 2014 – 2017 роках.

За даними розслідування, згідно з декларацією поліцейського, три ділянки майже на 50 соток у селі Проців під Києвом Щадило купив у різний час приблизно за 300 000 гривень. Журналісти повідомляють, що наразі поруч із маєтком генерала купити голу ділянку землі під забудову в 6 соток дешевше, ніж за 20 000 доларів просто неможливо.

У володіннях є і водний транспорт

Анатолій Щадило має катер SILVER HAWK 540, який придбали у 2007 році та задекларований за 50 тисяч гривень. Утім, зараз подібні човни коштують 20 тисяч доларів.

У виданні зазначають, що є ще один водний засіб, зареєстрований на Анатолія Щадила у державному реєстрі судноплавства України. Проте він не внесений у його декларацію. Йдеться про човен Islamorada 21. Зараз такий можна купити за 24 тисячі євро.

Усе це майно, яке є у Щадила, важко пояснити зарплатою генерала. Як зазначили у hromadske, офіційні доходи родини Щадила за 4 роки (2017 – 2020 роки) не сягнули 2,5 мільйона гривень. Їх заледве б вистачило на одну квартиру в Києві.

Що відомо про генерала Анатолія Щадила: коротко

Голова Національної поліції України Іван Вигівський 11 вересня представив особовому складу очільника поліції Київської області генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила.

Щадило заявив, що продовжить підтримувати в області порядок і створення безпекового середовища для громадян.

Досить цікаво, що на сайті Національної поліції Київської області немає жодних біографічних даних про нового очільника поліції Київщини Анатолія Щадила.

Видання hromadske звернулося до Анатолія Щадила з питанням про те, скільки коштувало все це майно та звідки на нього взялися кошти. Генерал пообіцяв надати відповідь у письмовому вигляді.