Навіки 19: на війні загинув захисник із Чернігівщини

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. На фронті загинув воїн ЗСУ Анатолій Ямпольський.

Життя оборонця обірвалося 14 липня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Прилуцьку районну військову адміністрацію.

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Що відомо про Анатолія Ямпольського?

Військовий Анатолій Ямпольський був родом із Дорогинки, що на Чернігівщині. Українському захиснику виповнилося лише 19 років.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Героя! З великою скорботою поділяємо біль втрати. Низький уклін та вічна пам'ять Анатолію!

– написали у Прилуцькій РВА.

Інших обставин щодо загибелі чи служби військового ЗСУ там не повідомили.

До слова, раніше внаслідок російської агресії на фронті загинув воїн Володимир Гешко з Херсонської області. Після виконання бойового завдання на сході понад пів року український захисник вважався зниклим безвісти.

У громаді загиблого кажуть, що всі вірили в диво, сподівалися на повернення Володимира. Проте цього не сталося. Йому навіки лишилося 35 років.