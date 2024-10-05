Країна-агресорка оголосила про завершення "відрядження" свого посла у США Анатолія Антонова. Дипломата вже чекають у Москві.

Про відкликанням російського посла з Вашингтона російське пропагандистське агентство РИА Новости із посиланням на повідомлення посольства Росії в США. Зазначається, що він вже незабаром відлітає до Москви.

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Росія забрала свого посла зі США

Наразі невідомо, хто саме замінить Анатолія Антонова на посаді посла Росії у США. Нагадаємо, що Антонов очолював російське посольство в США з серпня 2017 року.

Раніше Антонова вже відкликали до Москви. Це сталося навесні 2021 року після того, як Джо Байден в інтерв'ю ствердно відповів, що вважає Путіна вбивцею. Дзеркальна дія США відбулася за місяць. Тоді Росію покинув американський посол Джон Салліван.

У червні 2021 року під час зустрічі Байден та Путін домовились повернути послів. 20 червня 2021 року Антонов вилетів назад до США.

На тлі так званих президентських виборів у Росії в березні 2024 року Антонов скаржився , що його посольство отримало низку погроз.