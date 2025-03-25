Визнав отримання хабаря: ВАКС засудив нардепа Гунька до семи років в’язниці

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Анатолія Гунька винним у підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві. Його засудили до семи років позбавлення волі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

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Яким було рішення суду у справі Гунька

Анатолію Гуньку призначили покарання у вигляді семи років ув’язнення з повною конфіскацією майна. Крім того, його на три роки позбавили права балотуватися до органів публічної влади та займати державні посади.

В Центрі протидії корупції повідомили, що вирок ВАКС набуде чинності через 30 днів із моменту оголошення, якщо його не оскаржать. До того часу депутат зобов’язаний носити електронний браслет.

Також там додали, що під час допиту Гунько визнав факт отримання хабаря, хоча його захист наполягав, що обвинуваченого спровокували. Прокурор просив для нардепа вісім років ув'язнення.

До слова, нещодавно журналісти знайшли у Відні ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якого підозрюють у корупції. Водночас він заперечив ці звинувачення та назвав справу проти нього "політичним переслідуванням".