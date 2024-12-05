FT пише, що тендер Укргідроенерго виграв бізнесмен, який допомагає Росії: є реакція компанії

Багатомільйонний тендер Укргідроенерго на допомогу в захисті ДніпроГЕС від російських атак виграв лондонський бізнесмен Андрейс Браденс, який допомагав ворожим спецслужбам відмивати гроші й обходити санкції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times. Вже з'явилася відповідна реакція Укргідроенерго, компанія наголосила, що договір з компанією Altair Loistik Ve Ticaret був укладений у грудні 2023 року після відкритих торгів на платформі Prozorro.

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Що відомо про переможця тендера Укргідроенерго

Як пише Financial Times, напередодні стало відомо про викриття британськими, американськими, французькими та ірландськими правоохоронцями багатомільярдної схеми відмивання грошей, що давала змогу російським шпигунам і європейським наркоторговцям обходити санкції за допомогою криптовалюти.

Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідне розслідування було зосереджене навколо двох компаній (Smart і TGR), послугами яких користувалися багаті транснаціональні злочинці та підсанкційні особи. Андрейс Браденс, також відомий як Андрейс Каренокс, опинився серед керівників компанії TGR.

Він є громадянином Латвії, який проживає наразі у Лондоні й позиціює себе "міжнародним підприємцем". За даними правоохоронців, Браденс співпрацював із компаніями, які допомагали Росії закуповувати підсанкційну електроніку. Вже 4 грудня він потрапив під санкції Міністерства фінансів США.

Видання, посилаючись на інформацію про українські держзакупівлі, пише, що турецька компанія, якою володіє Браденс, у березні отримала контракт на суму 23,4 мільйона доларів від компанії Укргідроенерго, який передбачає постачання кабелів та інших запчастин для будівництва підземних споруд.

Їхня мета полягає у тому, аби захистити Дніпровську ГЕС від російських ударів. Турецька компанія Altair Lojistik Ve Ticaret не перебуває під західними санкціями, а Браденс у LinkedIn вказав себе її директором. У записах компанії бізнесмена називають її головою та одноосібним власником.

Цікаво, що на запитання журналістів підприємець відповідати не захотів. Своєю чергою в Укргідроенерго підтвердили контракт із його компанією і повідомили, що проєкт "виконується відповідно до умов, зазначених у контракті", зазначивши, що роботи мають закінчити до кінця поточного року.

В період проведення закупівлі та на момент укладення контракту ні компанія Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim, ні громадянин Андрейс Браденс не перебували у переліку осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні або інші обмежувальні заходи (санкції). Укргідроенерго повністю виконало всі вимоги українського законодавства, ретельно перевіривши контрагентів на предмет зв'язків з Росією,

– йдеться у повідомленні.