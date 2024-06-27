Мер Мукачева вийшов на волю, сплативши заставу в розмірі 30 мільйонів гривень, – ЗМІ

Раніше суд відправив мера Мукачево Андрія Балогу на два місяці під варту. Втім, вже сьогодні, 27 червня, він вийшов на волю.

Міський голова сплатив заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Нагадаємо, що його підозрюють у продажі земельної ділянки у центрі міста за заниженою ціною.

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Що відомо про вихід на волю Балоги

Учора, 26 червня Балозі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 30 мільйонів гривень.

Уже вдень 27 червня з'явилася інформація про те, що міського голову, якого підозрюють у продажі земельної ділянки у центрі міста за заниженою ціною, випустять з-під варти під заставу.

Такою інформацією із виданням поділився адвокат Балоги Старцев. Він повідомив, що заставу у розмірі 30 мільйонів гривень вже внесли.

Зауважимо, що запобіжні заходи також обрали і для голови однієї з райрад на Закарпатті та колишньому начальнику земельного відділу Мукачівської міської ради. Обидва будуть перебувати під вартою із можливістю внесення застави.