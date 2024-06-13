Син екссоратника Медведчука, який погрожував убивством редакторці Суспільного, побив літню жінку

Син Михайла Бузинарського, колишнього соратника державного зрадника Медведчука, Андрій Бузинарський побив працівницю житлового комплексу у Вишгороді на Київщині. Нещодавно він уникнув покарання за погрози вбивством шеф-редакторці редакції розслідувань Суспільного Інні Білецькій.

Про інцидент, винуватцем якого став Андрій Бузинарський, стало відомо 29 травня. Журналісти Суспільного підтвердили інформацію про побиття сином колишнього соратника Медведчука літньої жінки.

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Побив працівницю ЖК через те, що застряг у ліфті

Мешканка житлового комплексу "Ольжин Град", яка вирішила не називати своє ім'я з міркувань безпеки, повідомила, що Андрій Бузинарський проживає у цьому ЖК. Вона говорить, що 29 травня Бузинарський застряг у ліфті 4 під'їзду, з ним на зв'язок вийшла 60-річна працівниця ЖК.

За словами мешканки, постраждала вийшла з ним на диспетчерський зв'язок, повідомила, що ліфт вийшов з ладу, і його потрібно перезавантажити. Агресивний чоловік почав на неї кричати, казати "швидше це робіть", нецензурною лексикою до неї сипати. Працівниця, як стверджує мешканка, перезавантажила ліфт, але це не допомогло. Вона вимушена була викликати аварійну службу та повідомила про те, що він мусить зачекати.

Він дуже агресував, почав погрожувати їй, почав ногами бити ліфт, роздирати руками ліфтові двері. Вибрався він з ліфта, не дочекавшись аварійну службу, побіг з четвертого у перший під'їзд і там на неї напав, і побив,

– зазначає мешканка ЖК.

Напад на жінку потрапив у об'єктив камери спостереження у під'їзді. На відео видно, як жінка відчиняє двері і виходить з під'їзду. У цей момент чоловік, подібний на Андрія Бузинарського, зустрічає її на порозі і за одяг тягне всередину приміщення. Потім б'є її по обличчю. Від удару жінка падає, але чоловік наносить ще один удар.

Бузинарський міг погрожувати чоловіку, який зупинив побиття

Після цього до під'їзду зайшов чоловік, який, за словами мешканки, і зупинив побиття, пригрозивши викликати поліцію. Бузинарський, імовірно, почав погрожувати і чоловікові, який зайшов до під'їзду, показуючи при цьому посвідчення працівника Національної гвардії. Під час затримання Бузинарський поводився агресивно та здійснив напад на одного із працівників поліції.

Мешканка ЖК зазначила, що після отриманих травм побиту жінку госпіталізували. Інші мешканці будинку, за її словами, теж відчувають небезпеку через спільне проживання поруч із Андрієм Бузинарським.

Нападник заперечує свою провину

Суспільне взяло коментар у Андрія Бузинарського, чи він бив працівницю ЖК "Ольжин Град". Він сказав, що не володіє інформацією про інцидент.

Ну, ніяку жінку. Я взагалі – учасник бойових дій. Я воював, отримав чотири травми, є відповідні документи, акти. Зараз я взагалі на лікарняному, проходжу лікування. Я не знаю, що там пишуть,

– відповів Бузинарський.

ДБР наразі проводить розслідування за фактом того, що військовослужбовець Національної гвардії Андрій Бузинарський побив працівницю ОСББ “Ольжин Град” Вишгороді. Командування військової частини, в якій служить Андрій Бузинарський, повідомило про інцидент Дарницьку спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Центрального регіону України.

У пресслужбі Північного Київського територіального управління Національної гвардії України також підтвердили, що за цим фактом, відповідно до наказу командира, у військовій частині розпочато службове розслідування. Після службового розслідування будуть вирішувати про подальшу службу чи відсторонення Бузинарського.

У Нацгвардії також повідомили, що впродовж місяця влітку 2023 року Бузинарський виконував бойові завдання на Лиманському напрямку, але був виведений у зв'язку з мінно-вибуховою травмою.

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