Екснардеп Андрій Деркач, який втік із країни, став одним із кандидатів у Раду Федерації Росії

Колишній народний депутат України Андрій Деркач, який втік із країни та перебуває у розшуку, став одним із кандидатів у Раду Федерації Росії від Астраханської області.

Ще у 2019 році він був обраний народним депутатом 9 скликання по 159 округу, тобто у Сумській області, як безпартійний самовисуванець.

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Деркач став одним із кандидатів у Раду Федерації Росії

Пропагандистські ЗМІ Росії пишуть, що губернатор Астраханської області у разі перемоги на виборах очільника регіону пропонує у Раду посадовців, серед яких опинився й колишній народний депутат Андрій Деркач.

Багато років Деркач працював на користь Росії й просував пропагандистські наративи Кремля. Але при цьому стверджував, що не є російським агентом, а є лише українським патріотом. Наразі у цьому питанні можна офіційно ставити крапку. Підтвердилося, що Деркач увесь цей час працював на користь Путіна, і тепер отримує винагороду за свою працю,

– заявив журналіст.



Деркач став одним із кандидатів / Скриншот Дениса Казанського

Ще у 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Андрія Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Зокрема він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини з США та заважати інтеграції України до ЄС та НАТО.



Андрій Деркач був народним депутатом / Фото з відкритих джерел

Як вдалося з'ясувати слідчим, він одержав щонайменше 567 тисяч американських доларів від правоохоронних та розвідувальних органів країни-агресорки за підривну діяльність проти України, яку виконував.