Екснардеп і зрадник Андрій Деркач став сенатором у Росії

Колишній нардеп Андрій Деркач, якого обвинувачують у держзраді, отримав високу посаду в уряді країни-агресорки. Втікача з України призначили сенатором від Астраханської області.

Як повідомляють російські джерела, указ про призначення 57-річного Деркача сенатором підписано ще 12 вересня. Раніше повідомлялося, що Деркач став кандидатом у Раду Федерації Росії від Астраханської області.

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Давно і "віданно" працює на Кремль

Зазначимо, що Андрій Деркач був депутатом Верховної Ради з 1998 році. Спершу від "Партії регіонів", потім представляв "Волю народу", а останні роки у парламенті фігурував як позафракційний.

Після початку повномасштабного вторгнення чиновник втік з України. У червні 2022 року йому було оголошено підозру у державній зраді і незаконному збагаченні. Було встановлено, що Деркач багато років є агентом російської розвідки.

Так, у НАБУ довели, що колишній народний депутат упродовж 2019 – 2022 років одержав щонайменше 567 тисяч доларів США від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України.

У січні 2023 року Володимир Зеленський позбавив Деркача громадянства, а Верховна Рада — мандата.

До речі, Деркач перебуває під санкціями у США. І там йому теж загрожує в'язниця.

Федеральний суд в Брукліні, Нью-Йорк, у грудні 2022 року офіційно виніс обвинувальний акт щодо екснардепа, звинувативши його у низці фінансових махінацій. Крім цього, його підозрюють у відмиванні грошей уже після накладання на нього санкцій.