Україна вимушена вести цю гру: експерт припустив, чи є перспективи в перемовного процесу

На тлі активізації міжнародних контактів довкола можливих перемовин із Росією виникають питання щодо їхньої реальної доцільності. Росія продовжує накопичувати ресурси для подальшої ескалації, тому дипломатичні процеси з боку України наразі відходять на другий план.

Доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач розповів 24 Каналу, що дипломатичні формати перемовин без посилення воєнного тиску на ворога зараз є беззмістовними. Він наголосив щодо найефективніших важелів, які матимуть вплив на переговорну позицію росіян.

Чому Росія не прагне реального миру?

Експерт зазначив, що Москва не збирається зупиняти бойові дії та лише шукає можливості посилювати тиск. Прагнення затягнути Кремль у двосторонні чи багатосторонні переговори сприймається ним як ознака слабкості Заходу та України.

Найкращі важелі для переговорів – це ЗРК Patriot і ракети Tomahawk. Patriot для того, щоб нівелювати російський наступальний потенціал, а Tomahawk для того, щоб знищити спроможність Росії продовжувати ведення війни. Всі інші переговорні інструменти є зараз беззмістовними,

– наголосив Длігач.

Водночас Росія активно адаптує свою військову машину, спираючись на значний мобілізаційний потенціал та допомогу з боку Китаю. Володимир Путін розраховує на політичну дестабілізацію в Європі та вичікує послаблення підтримки від партнерів.

Все це, на його думку, дає Москві можливість затягувати час в очікуванні послаблення європейських країн і США. Ба більше, вся риторика росіян і їхня підготовка ведеться саме для цього. Це й подовження дистанції для ударів ракетами "Іскандер", накопичення стратегічного резерву цих ракет, збільшення використання дронів "Бандероль". Ці та інші ознаки свідчать про те, що Росія не збирається зараз домовлятись.

Україна веде власну політичну гру

Водночас головна мета Києва – паралельно посилювати власні воєнні спроможності та далекобійні удари по ворогу. І паралельно демонструвати європейським і американським партнерам, що Україна готова до переговорів.

Наша політична гра зрозуміла: посилювати тиск, власну спроможність і сигналізувати про пріоритет дипломатичного вибору. І тут і президент, і наші дипломати, і наші військові роблять все абсолютно правильно,

– підкреслив голова Adventer Group.

На думку Длігача, єдиний шлях гарантувати безпеку у світі – це не просто мирна угода з Москвою, але й знищення її спроможності знову розгортати агресію. А цього можна досягти тільки через деконструкцію самої Росії. Проте до такого сценарію ще не готові світові політики, і Україні доведеться зробити ще багато зусиль, щоб вплинути на їхню позицію.

Для цього, зокрема Україні, за словами експерта, необхідно підіймати ставки, знищуючи логістику, ВПК та нафтопереробку Росії.