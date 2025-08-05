Росія продовжує вбивати українців. 29 липня 2025 року внаслідок ракетного удару загинув військовий з Київщини Андрій Фролов.

Герою назавжди залишиться 42 роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Пристоличну сільську раду.

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Що відомо про українського захисника Андрія Фролова?

У Пристоличній сільській раді кажуть, що Андрій був курсантом навчального взводу навчальної роти навчального батальйону школи індивідуальної підготовки та виконував військовий обов’язок у складі Збройних сил України.

З глибоким сумом повідомляємо, що під час проходження військової служби внаслідок ракетного удару 29 липня 2025 року загинув Фролов Андрій Євгенович 1983 року народження, житель села Проліски,

– йдеться в повідомленні.

У нього залишилися дружина – Фролова Наталія, а також двоє синів – Дмитро 2007 року народження та Євгеній 2016 року народження. Церемонія прощання з військовим відбулася 4 серпня. У сільській раді закликали мешканців громади віддати останню шану українському захиснику та висловили щирі співчуття рідним загиблого.

Додамо, що раніше на передовій також загинув житель села Недра Київської області Пантелеєнко Микола Анатолійович. Чоловіку було 33 роки. Він служив навідником у десантно-штурмовій роті та загинув під час виконання бойового завдання в районі Костянтинівки Донецької області.