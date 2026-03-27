Відданий своїй справі: загинув командир мобільного шпиталю Андрій Комарінець
- Підполковник медслужби Андрій Комарінець, командир 61-го військового мобільного шпиталю, загинув.
- Його пригадують відданим офіцером і професіоналом.
Обірвалось життя підполковника медичної служби Андрія Комарінця. Він служив командиром 61-го військового мобільного шпиталю.
Сумну звістку повідомили 26 березня в Командуванні Медичних сил ЗСУ.
Що відомо про загибель Андрія Комарінця?
У Медичних силах ЗСУ розповіли про втрату – загинув Андрій Комарінець. Зазначається, що він був командиром військової частини А0318 та підполковником медичної служби.
Це важка й непоправна втрата для Медичних сил. Ми втратили відданого офіцера, професіонала своєї справи та людину честі,
– висловили співчуття побратими.
У повідомленні військових не вказано, за яких обставин обірвалось життя Комарінця.
ЗМІ дізнались з відкритих джерел, що командир очолював 61-й військовий мобільний шпиталь. Він підпорядковується Південному військово-медичному клінічному центру в Одесі.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія Комарінця. Вічна пам'ять та шана Герою!
