Звільнено заступника секретаря РНБО Олексія Соловйова: на його місце призначено Андрія Кононенка
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський зняв Олексія Соловйова з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України та призначив на його місце нового кандидата. Замість нього призначили Андрія Кононенка.
Нагадаємо, що 26 березня Зеленський звільнив з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. Натомість на цю посаду Володимир Зеленський призначив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.
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Олексій Соловйов більше не заступник секретаря РНБО
Звільнити Соловйова Олексія Станіславовича з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України,
– мовиться в указі президента.
Водночас на його місце було призначено нового заступника. Ним став Андрій Кононенко.
"Призначити Кононенка Андрія Валерійовича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", – йдеться в указі.Зверніть увагу! Олексій Соловйов обіймав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України з 25 лютого 2020 року.
Окрім цього, указом президента України №227/2024, Зеленський також звільнив заступника начальника Управління державної охорони Тараса Гребеннікова.
Звільнення Олексія Данілова: що відомо
- Олексій Данілов відреагував на своє звільнення та висловив вдячність за час, проведений на посаді, який він вважав надзвичайно важливим та приємним. Він подякував долі за можливість служити своїй країні та народу як у мирний, так і час війни.
- Зеленський відразу після звільнення Данілова підкреслював, що той отримає нову посаду. В мережі почала активно поширюватися інформація про те, що колишній секретар РНБО може бути призначений на посаду посла.
- Зрештою, так і сталося і вже 29 березня Зеленський розповів, що Данілова було призначено послом у Молдові. Варто зазначити, що в той же день з'явилася інформація про звільнення Марка Шевченка з посади посла України.