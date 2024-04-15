Звільнено заступника секретаря РНБО Олексія Соловйова: на його місце призначено Андрія Кононенка

Президент Володимир Зеленський зняв Олексія Соловйова з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України та призначив на його місце нового кандидата. Замість нього призначили Андрія Кононенка.

Нагадаємо, що 26 березня Зеленський звільнив з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. Натомість на цю посаду Володимир Зеленський призначив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

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Олексій Соловйов більше не заступник секретаря РНБО

Звільнити Соловйова Олексія Станіславовича з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України,

– мовиться в указі президента.

Водночас на його місце було призначено нового заступника. Ним став Андрій Кононенко.

"Призначити Кононенка Андрія Валерійовича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", – йдеться в указі.

Олексій Соловйов обіймав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України з 25 лютого 2020 року.

Окрім цього, указом президента України №227/2024, Зеленський також звільнив заступника начальника Управління державної охорони Тараса Гребеннікова.

Звільнення Олексія Данілова: що відомо