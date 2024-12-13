Колишнього генпрокурора Костіна можуть призначити послом: нардеп сказав, у якій країні

Андрій Костін може стати послом. У жовтні він подав у відставку з посади генпрокурора на тлі скандалу з МСЕК і розслідуваннями щодо фіктивних інвалідностей.

Про можливе призначення колишнього генпрокурора послом повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Костін може стати послом у Нідерландах

Ввечері 13 грудня Железняк написав, що інформація щодо Костіна – правда. Нардеп зазначив, що колишній генпрокурор поїде в Нідерланди.

До речі, про те, що Андрія Костіна планують призначити послом у Нідерландах, також повідомляло Суспільне з посиланням на джерела в команді президента.

"Що ж до посади генерального прокурора, то рішення щодо наступника Костіна ще не ухвалене, але готується", — сказав співрозмовник.

Зауважимо, 22 жовтня Костін подав у відставку. Заявив, що на всіх рівнях у державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження щодо фальшивих інвалідностей посадовців. Також констатував, що "багато ганебних фактів" зловживань встановили й у системі органів прокуратури України.

Додамо, 31 жовтня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Костіна з посади генерального прокурора.