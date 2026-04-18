З 2025 року вважався зниклим безвісти: на війні загинув Андрій Куценко

Україна втратила ще одного захисника. На війні загинув гранатометник з Київщини – Андрій Куценко.

Куценко загинув 6 вересня 2025 року на Донеччині. Про це повідомили у Боярській МТГ.

Що відомо про загиблого захисника?

Андрій Куценко народився у 1999 році у Боярці. Отримав там середню освіту та згодом пройшов військову строкову службу у прикордонних військах.

Куценко також працював у супермаркеті Novus у Вишневому, а до лав ЗСУ приєднався 3 липня 2025 року. Лише після проведення ДНК-експертизи його тіло змогли ідентифікувати.

Сумуємо, схиляючи голови у скорботі. Пам'ять про Андрія Куценка вічно житиме у серцях та спогадах бойових побратимів, родичів та земляків,

– написали у Боярській громаді.

Прощання з українським захисником відбудеться 18 квітня 2026 року, а поховають Куценка у селі Макіївка Білоцерківського району.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія Куценка. Світла пам'ять!

