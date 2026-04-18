З 2025 року вважався зниклим безвісти: на війні загинув Андрій Куценко
- Андрій Куценко, гранатометник із Київської області, загинув на війні 6 вересня 2025 року.
- Прощання з ним відбудеться 18 квітня 2026 року у селі Макіївка Білоцерківського району.
Україна втратила ще одного захисника. На війні загинув гранатометник з Київщини – Андрій Куценко.
Куценко загинув 6 вересня 2025 року на Донеччині. Про це повідомили у Боярській МТГ.
Дивіться також Був людиною із "золотими руками": на війні загинув чеченець Олександр Чернишов
Що відомо про загиблого захисника?
Андрій Куценко народився у 1999 році у Боярці. Отримав там середню освіту та згодом пройшов військову строкову службу у прикордонних військах.
Куценко також працював у супермаркеті Novus у Вишневому, а до лав ЗСУ приєднався 3 липня 2025 року. Лише після проведення ДНК-експертизи його тіло змогли ідентифікувати.
Сумуємо, схиляючи голови у скорботі. Пам'ять про Андрія Куценка вічно житиме у серцях та спогадах бойових побратимів, родичів та земляків,
– написали у Боярській громаді.
Прощання з українським захисником відбудеться 18 квітня 2026 року, а поховають Куценка у селі Макіївка Білоцерківського району.
Кого ще втратила Україна?
Командир екіпажу безпілотників Роман Осіпов загинув 8 квітня 2026 року у Дніпропетровській області. Він народився у селищі Затишшя на Одещині і працював там поліцейським.
На війні загинув мешканець Закарпатської області Віктор Шпиньович. Сповіщення про його смерть надійшло 10 квітня 2026 року.
Тарас Борщ, 27-річний військовий, віддав своє життя, захищаючи Україну. Він долучився до війська 8 квітня 2022 року та був командиром відділення світлотехнічного забезпечення батальйону зв'язку.