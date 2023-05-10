Неповнолітній син залишився без батька: під Бахмутом загинув воїн з Івано-Франківщини

10 травня 2023, 13:53
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Джерело:

Снятинська міська рада

Війна продовжує забирати найкращих синів України. 6 травня у бою з ворогом загинув Андрій Марків з села Хутір-Будилів Снятинської громади.

Життя захисника обірвалось поблизу Бахмута. Полеглому воїну було лише 42 роки.

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У бійця залишився неповнолітній син

За інформацією Суспільного боєць служив стрільцем-помічником гранатометника 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 3 стрілецької роти у 5 окремій штурмовій бригаді.

Андрій Марків віддав своє життя, відстоюючи незалежність України. У чоловіка вдома залишився неповнолітній син.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині та близьким Андрія Марківа. Вічна пам'ять Герою!

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Автор: Анна Романюк