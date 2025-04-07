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24 Канал Новини України Андрій Мельник офіційно став новим постпредом України при ООН
7 квітня, 21:52
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Андрій Мельник офіційно став новим постпредом України при ООН

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • Андрій Мельник призначений постійним представником України при ООН. Він замінив на посаді Сергія Кислицю.
  • Мельник раніше обіймав посади посла України в Бразилії, посла України в Бразилії та заступника міністра закордонних справ.
  • Мельник відомий жорсткою критикою німецької влади під час роботи послом у Німеччині.

Колишній заступник міністра закордонних справ та експосол України в Бразилії Андрій Мельник отримав нову посаду. Відтепер його призначили постійним представником України при ООН.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на укази Володимира Зеленського, опубліковані на сайті Офісу Президента.

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Мельник отримав нову посаду

У понеділок, 7 квітня, Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Бразилії. Натомість він отримав нову посаду.

Так, Мельника призначили постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй. До 21 грудня 2024 року цю посаду обіймав Сергій Кислиця. 

Андрій Мельник – народився та здобув освіту у Львові. З 1997 року він почав будувати дипломатичну кар'єру. За час своєї служби був послом України в Німеччині та Бразилії. 

До слова, під час своєї роботи на посаді посла у Німеччині Мельник неодноразово різко критикував німецьку владу, спонукав Берлін бути рішучими у своїй підтримці, засуджував будь-які толерування Росії та пропагування кремлівських наративів.

Також у період 2022 – 2023 років обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, що призначення Мельника на посаду постпреда в ООН погодили ще наприкінці грудня 2024 року.