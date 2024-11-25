"За нас ніхто не боровся": відомий дипломат назвав саміт G20 розчаруванням для України

Впродовж 18 – 19 листопада 2024 року у Ріо-де-Жанейро відбувся саміт G20, який став справжнім розчаруванням для України. І у цьому немає таємниці.

Причиною цього стала позиція Бразилії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю посла України в Бразилії Андрія Мельника для "Радіо Свобода".

Дивіться також У Бразилії напередодні саміту G20 стався теракт

Посол України розкритикував саміт G20 у Бразилії

За його словами, Бразилія з перших днів свого головування на початку цього року у "Великій двадцятці" визначила, що тема війни проти України, російської агресії має бути "винесена за дужки". Українська сторона сподівалася, шо західні країни, які є членами G20, переконають бразильського лідера змінити цей підхід.

За нас, на жаль (і це треба визнати, і це треба розуміти) ніхто особливо не боровся. Якщо порівняти цю декларацію саміту в Ріо з декларацією торік в Нью-Делі, то навіть тут ми бачимо значний регрес, відкат. І це тенденція, яка має викликати справді занепокоєння. Йдеться не лише про Україну,

– наголошує дипломат.

Як наголошує Андрій Мельник, йдеться про "конкуренцію нових держав", тобто країн Глобального Півдня, зокрема Бразилію, яка бачить себе одним із лідерів цього руху. Вони кинули справжній виклик західному світу, створюючи "паралельну реальність до того, що ми знаємо, і в цьому найбільший виклик.

"Мені дуже шкода, що наші друзі на Заході, "Велика сімка", вони цього або не бачать (але я думаю, вони це чудово бачать) або не хочуть визнавати. Бо, щоб це визнати, потрібно змінювати повністю підходи. Ми цього не побачили в Ріо. Знову ж таки: для нас це великий удар. Без жодного перебільшення", – каже він.

Вони, на думку українського посла, просто "проковтнули те, що їм поклали на стіл". "Це був реально величезний шок, і він лише підтверджує моє відчуття. Я тут уже рік працюю – я ж бачу беззубість Заходу з усіх боків. І, якщо хочете, навіть таку світоглядну поразку Заходу. І це насправді дуже небезпечно", – резюмував посол.

Нагадаємо, подібну думку днями висловлював український лідер Володимир Зеленський. За його словами, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва показав себе зі слабкого боку, а його країна під час G-20 не показала свого голосу щодо агресії Путіна і Росії".