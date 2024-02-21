Розповів про втрати росіян в Авдіївці: російський пропагандист Морозов застрелився

Російський окупант і пропагандист Андрєй Морозов із позивним "Мурз" застрелився. Це сталося після того, як його зацькували за оприлюднення даних про втрати російської армії в Авдіївці Донецької області.

Зокрема, Морозов заявляв, що у штурмах Авдіївки росіяни втратили загиблими близько 16 000 військових, інформує 24 Канал.

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Російський пропагандист застрелився

Про смерть Морозова повідомили у низці російських телеграм-каналів.

Російський пропагандист залишив прощальний пост у своєму телеграм-каналі. Він написав, що його змусили видалити пост про втрати армії Росії.

"Сьогодні, товаришу полковник, за вашим наказом мене змусили видалити пост із мого телеграм-каналу "Нам пишуть з Яніни". А Вас змусило віддати цей наказ Ваше командування, спираючись на стару добру армійську колективну відповідальність. Не видалить – не дамо постачання. Снарядів. Коптерів, Нових танків і БМП", – писав Морозов.

Врешті зазначив, що сам натисне на курок, якщо "ніхто не зважиться взяти на себе цю просту справу".



Пост пропагандиста Морозова / Скриншот Дениса Казанського

У ворожих телеграм-каналах вже розповсюдили інформацію про смерть окупанта.



Пропагандист Романов повідомив про смерть Мурза / Скриншот з російського телеграм-каналу

У дописі, який Морозова змусили видалити, він висловився і про те, наскільки йому погано, через те, що українські війська змогли вийти з Авдіївки.

Морозов описав ситуацію в Авдіївці / Скриншот російський телеграм-канал

Увага! В дописі присутня нецензурна лексика

Український журналіст Денис Казанський також повідомив про самогубство окупанта.

Казанський зазначив, що Морозова зацькували російські пропагандисти Володимир Соловйов, Армен Гаспарян і Юлія Вітязєва, які по телебаченню Росії назвали його зрадником і шкідником.

Це настільки чудово, що навіть нема чого додати. Морозов був фанатичним українофобом та сталіністом, воював на Донбасі проти України з 2014 року, закликав до геноциду та масових вбивств українців,

– зазначив журналіст.

Відомо, що у 2014 році Морозов поїхав воювати на Донбас на боці російських окупантів.

Що відомо про втрати росіян в Авдіївці

У захопленні Авдіївки ворожі втрати становлять десятки тисяч – йдеться саме про ліквідованих, а не поранених окупантів. Таку цифру озвучив боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов в ефірі телемарафону.

Населення Авдіївки у різні роки становило від 32 до 36 тисяч – фактично це було невелике місто на Сході України. Але саме Авдіївка змусила окупантів відправляти все нових і нових військових на штурми.

За словами Максима Морозова, "навіть за моїми (Максима Морозова – 24 Канал) скромними підрахунками — це десятки тисяч. Ця 30-тисячна Авдіївка стала кісткою в горлі для московита. Я вважаю, що ворог зазнав більше втрат саме ліквідованими, я не кажу про поранених, більше ніж населення самої Авдіївки".