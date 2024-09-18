Депутат Одарченко, якого затримували за хабар у крипті, імовірно, виїхав за кордон

Нардеп Андрій Одарченко, якого підозрюють у хабарництві, імовірно, виїхав за кордон. Депутат міг покинути Україну через Закарпатську область.

Про це заявила прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час засідання у справі парламентаря.

До теми Перший в історії хабар в криптовалюті: виключення Одарченка зі "Слуги народу" розгляне комісія

Центр протидії корупції пише, що Одарченка сьогодні не було й у Верховній Раді. Раніше він вийшов під заставу в 15 мільйонів гривень і здав закордонні паспорти.

Він також мав не відлучатись за межі України без дозволу суду, прибувати до суду на першу вимогу, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та утриматися від спілкування зі свідками.

Зауважимо, що Одарченко фігурує у справі про хабар у криптовалюті для голови Державного агентства відновлення.

Одарченка оголосять в розшук

Прокурорка внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук. Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання завтра, 19 вересня. Також суддя ініціював привід Одарченка.

Захист назвав ці клопотання передчасними й вважає, що причини неявки парламентаря можуть бути поважними.

Довідково. 18 вересня Одарченка мали допитати, "справа рухалась до фіналу".

У чому підозрюють Одарченка