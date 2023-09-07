Захищаючи Україну загинув Герой Андрій Орлов – перший нагороджений за звільнення Херсона

Під час повномасштабної війни загинув сержант 131-го окремого розвідувального батальйону Андрій Орлов. Воїн став першим, кому Володимир Зеленський офіційно присвоїв звання Героя України за деокупацію Херсона від російських загарбників.

Сумну звістку повідомила мати Героя України Олена Орлова. Про це пише 24 Канал.

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Андрій Орлов – на щиті

Мій Син, моя дитина, моє все... на щиті,

– написала Олена Орлова.

Раніше телеведуча Анна Мірошниченко зазначала, що Андрій Орлов став першим захисником, якому надали звання Героя України за звільнення Херсона. Він був сержантом 131-го розвідувального батальйону.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким українського воїна. Вічна пам'ять і слава Герою.

Андрій Орлов / Фото з фейсбуку мами Героя України

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