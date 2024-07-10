У завгоспа СБУ Андрія Падалки знайшли дорогі речі і "тещу" з розкішними маєтками

Журналісти з'ясували, що завгосп СБУ Андрій Падалка провадить розкішне життя. Нещодавно посадовець оселився у котеджному містечку поблизу столиці Green Hills із маєтками, які вартують щонайменше пів мільйона гривень.

Розслідувачі зазначають, що у відкритому доступі декларацій начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ Андрія Падалки немає. Втім, їм таки вдалося дістатися до однієї із них – за 2020 рік. З неї впливає, що чиновник СБУ обожнює красиво і по-багатому жити.

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Що має у власності чиновник СБУ

Тоді, у 2020 році перед звільненням з Державної фіскальної служби Падалка задекларував чимало коштовної власності:

власну квартиру на 55 квадратів, придбану у 2019-му, 25 відсотків квартири на 136 квадратів, купленої у 2018-му, 66 відсотків квартири на 47 квадратів, купленої у 2012-му.

3 годинники: Omega, Hublot та Ulysse Nardin, загальною вартістю понад 30 тисяч доларів;

коштовне Євангеліє 1646 року, яке важко точно оцінити;

Toyota Land Cruiser за понад 2 мільйони гривень, 2 причепи та 2 човни;

криптовалюти на 107 тисяч гривень.

Водночас офіційна зарплата Падалки, згідно з декларацією, за 2019 рік склала менше як 55 тисяч гривень.

У 2020 році Падалка отримав понад мільйон доходу від відчуження якогось рухомого майна та 520 тисяч гривень у подарунок від батька — ексзавідувача складу в одному з клінічних центрів ДПСУ.

У 2020 році Андрій Падалка придбав мотоцикл Harley Davidson Softail 2013 року випуску.

У травні 2023-го він купив стареньку Toyota Land Cruiser вартістю приблизно у 15 тисяч доларів.

Подарунок від "тещі"

У 2021 році, ще до призначення на посаду очільником департаменту, Андрій Падалка придбав маєток на березі Дніпра в елітному котеджному містечку Riviera Sunrise на 300 квадратних метрів. На території у 36 соток є басейн із підігрівом, лазня, гараж, елінг для човна, гостьовий будинок та прямий вихід до Дніпра. Втім, зараз цей маєток виставили на продаж і просять за нього 400 тисяч доларів.

Як встановили журналісти, Падалка тим часом переїхав в інший будинок на Київщині – в котеджному містечку Green Hills. Маєток площею 300 квадратів включає дві ділянки загальною площею 14 соток із гостьовим будинком ще на 120 метрів. Його ціна – 600 тисяч доларів.

Відомо, що ця власність, придбана 26 жовтня 2023 року, зареєстрована на Ларису Пандей – маму Олени Зеленської, жінки, з якою Падалка має стосунки та спільну дитину.

Також у пані Лариси в цьому котеджному містечку є ще 2 будинки та 4 земельні ділянки. Чоловік Пандей проходив обвинуваченим у справі колишнього голови Нацбанку Кирила Шевченка. Його визнали причетним до заволодіння понад 200 мільйонами гривень державного Укргазбанку.

Жодного бізнесу в самої пані Лариси немає. Де працює жінка і чим вона займалася раніше – невідомо.

На запитання журналістів Пандей розповіла, що будинок, де зараз мешкає завгосп СБУ, купили, коли народилася онука. Сама жінка вже на пенсії, а її чоловік, як запевнила пані Лариса, довго працював і мав певні доходи.

Що відповіли в СБУ

: Джейдіпа Пандея визнали винним за двома статтями й присудили 5 років позбавлення волі. Через те, що чоловік визнав провину, йому замінили покарання на один рік іспитового терміну. Втім, і це покарання він не відбув, бо поки велося слідство, збігли строки давності. Зараз Джейдіп має ФОП із консультування з питань комерційної діяльності, дві квартири в ЖК "Софія", у передмісті столиці, ще одну в самому Києві та дві автівки – Volvo XC60 2021 та Mercedes-Benz GLC-Class 2019.

Сам Андрій Падалка відмовився спілкуватися з журналістами. А ось у СБУ відреагували на запит. Там пояснили, що за час розслідування Олена Зеленська вийшла заміж за Падалка і отримала місце в його декларації.

У будинок, який куплений у 2023 році і належить тещі, посадовець переїхав лише у 2024 році і тому не встиг його задекларувати. Тому, запевнили у відомстві, він зробить це наступного року.

Детальна позиція Служби

У пресслужбі СБУ згодом навели офіційну позицію відомства щодо цих подій.

Співробітники Служби безпеки України дотримуються всіх передбачених чинним законодавством вимог фінансового контролю, зокрема і щодо подання декларацій та інших форм звітності у строки, встановлені законом "Про запобігання корупції". Відповідно співробітник СБУ Падалка А.М. вказує у своїх деклараціях дружину Падалку О.С., яка раніше мала прізвище Зеленська, а також їхню дитину та інші дані, як це передбачено законодавством України. Окремо акцентуємо, що журналісти hromadske були поінформовані про це завчасно шляхом письмової відповіді та особистого спілкування із уповноваженими співробітниками СБУ. Втім, незважаючи на це, вони декілька разів під час сюжету зазначають, що у Падалки А.М. нібито немає офіційної сім'ї,

– сказано в повідомленні.

Щодо будинку у селі Проців, то в СБУ зазначили: він розташований у садовому товаристві у селі Проців Бориспільського району Київської області та задекларований належним чином. Падалка набув право власності на цей будинок ще до призначення на посаду у Департамент господарського забезпечення СБУ. Будинок було виставлено на продаж більше року тому.

А от будинок у котеджному містечку Green Hills Київської області біля села Віта-Поштова не "оформлений" на матір дружини Падалки А.М., а дійсно їй належить. Родина матері Падалки О.С. багато років займається підприємницькою діяльністю у сфері фармацевтики, у тому числі на міжнародному рівні.

Падалка А.М. разом із родиною почав проживати у будинку в поточному році, відповідно, цей об'єкт не зазначений у декларації за 2023 рік, але інформацію про право користування об'єктами нерухомості співробітники СБУ обов'язково мають відображати у своїй декларації у наступному за поточним році відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції".

Щодо декларацій Падалки А.М.: він подає декларацію як суб'єкт, на якого поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" щорічно, починаючи з 2019 року, шляхом заповнення на офіційному вебсайті НАЗК.

Зважаючи на повномасштабне вторгнення, у 2023 році були внесені зміни до Закону України "Про запобігання корупції". Так, відповідно до п. 211 у відкритому доступі не відображаються декларації, подані суб'єктами декларування, у тому числі якщо відповідні декларації були подані до початку проходження військової служби, призначення на посади.

Іще в СБУ наголосили на результатах роботи Падалки А.М. як керівника Департаменту господарського забезпечення Служби: