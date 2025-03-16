Львів виділить 124 мільйони гривень на підтримку армії, – Садовий
- Львів виділить 124 мільйони гривень на підтримку армії завдяки угоді з Європейським банком реконструкції та розвитку.
- Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, систем радіоелектронної боротьби та іншої техніки для ЗСУ.
Львів направить 124 мільйони гривень на підтримку армії завдяки угоді з ЄБРР. Кошти підуть на закупівлю техніки та дронів для ЗСУ
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового. У березні Львів направить 124 мільйони гривень на закупівлю дронів, систем радіоелектронної боротьби, БпЛА та субвенції на зброю і автомобілі для українських захисників.
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Львів інвестує у дрони та техніку для ЗСУ
Міський голова Андрій Садовий підкреслив, що ці кошти є частиною широкої підтримки армії, яка допоможе зміцнити обороноздатність країни в умовах війни.
Завдяки угоді, підписаній цього тижня в Лондоні з Європейським банком реконструкції та розвитку, місто отримає до 10 мільйонів євро фінансування.
Саме завдяки підтримці міжнародних партнерів ми можемо ефективніше використовувати кошти міського бюджету та спрямовувати їх на найважливіше зараз – нашу армію,
– додав Андрій Садовий.
Це допоможе Львову стабільно функціонувати, не зважаючи на військові виклики, та ефективніше використовувати кошти міського бюджету для найважливіших потреб, зокрема підтримки армії.