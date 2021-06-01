Що означають кадрові перестановки на Банковій

Призначення досвідченого дипломата Андрія Сибіги ще одним заступником голови Офісу Президента, який відповідатиме за зовнішню політику та розвиток стратегічного партнерства (при цьому на посаді залишається Ігор Жовква, але його функціонал звужується до питань європейської та євроатлантичної інтеграції), означає кілька важливих тенденцій. Далі читайте російською.

Во-первых, усиливается контроль Офиса Президента за сферой внешней политики. Функционально он будет соответствовать правительственной структуре (напомню, что в Кабмине есть и министр иностранных дел, и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции).

По теме Банковая готовится к кадровым перестановкам

Видимо, на Банковой осознали, что молодого и романтичного Кулебу надо немного подпереть и контролировать более опытным кадром. Заметьте! – опять тот самый принцип единства новых лиц и опытных кадров, о котором я уже не раз писал.

Очевидно, что отмеченное кадровое решение означает и усиление внимания Офиса Президента к внешней политике как таковой, и к тем ее направлениям, которые не связаны только с европейской и евроатлантической интеграцией.

Интересно Новые лица и старые политики: чего ждать от кадровых перестановок в Кабмине

В частности, это означает и(Сибига ранее работал послом Украины в Турции), и вообще азиатского направления. Но, для которых Азия и Китай, также сейчас в приоритете. А Жовква сосредоточится (вместе со Стефанишиной) на европейской и евроатлантической интеграции, что он хорошо знает и понимает.

Во-вторых, исходя из первого, это означает очередное аппаратное усиление главы Офиса Президента Андрея Ермака. Он расширяет и усиливает свою команду в офисе Президента, и свое влияние на внешнюю политику.